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Россия продлила запрет на въезд в Крым Мустафе Джемилеву до 2034 года

Россия продлила запрет на въезд в Крым Мустафе Джемилеву до 2034 года (64)

BlackSeaNews.net 2021.03.05 13:02
12:41 05.03.2021 Национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлен запрет на въезд в Россию и оккупированный ей Крым до 2034 года. Об этом стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании подконтрольного России суда в Армянске, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Как следует из ответа управления по защите конституционного строя и борьбе
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2021.03.05 (64)

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