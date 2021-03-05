Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен (34)

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- 19 мин. назад Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен : Finance.UA 11:34
- 05-Mar-2021 08:45 Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривень зарплаты : Южная правда 11:18
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- Степанов обещает медикам зарплаты больше 20 тысяч : Кривбасс On-Line 10:53
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- Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медикам : Hubs 10:41
- "Принципиальная позиция": Степанов рассказал о повышении зарплаты медикам : Гуру.ua 10:40
- Степанов обещает "минималку" для врачей не менее 23 тысяч гривен : Рубрика 10:33
- "Принципиальная позиция": Степанов обещает врачам минимальные зарплаты от 23 тысяч гривен : RegioNews 10:12
- Степанов рассказал, какой должна быть зарплата у медиков : Аргументы и Факты Украина 10:10
- "Они - герои": Степанов обещает новые "минималки" врачам : APnews.com.ua 10:01
- Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен : 2000.ua 10:00
- 5 марта, 2021, 09:17 Минималка от 23 тыс. грн: Степанов пообещал новые зарплаты для врачей : Західна iнформаційна корпорація 09:47
- сегодня в 09:19 Степанов обещает повысить зарплаты врачей : Трибун Луганска 09:47
- Врачи должны зарабатывать от 23 тысяч гривен - Степанов : Слово і Діло 09:43
- Степанов пообещал врачам зарплаты свыше 20 тыс грн : Главное 09:06
- Минимальная зарплата врача в Украине должна быть не менее 23 тысяч гривен, - Степанов : Медіаплатформа "НАШ" 08:39
- Степанов обещает "минималку" для врачей от 23 тысяч : Укринформ 08:17
- Март, 05 в 7:15 От 23 тыс. грн в месяц: Степанов пообещал повышение зарплат медикам : ICTV Факти 07:36
- Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты : Новости N 07:10
- Степанов: украинские медики должны получать не меньше 23 тысяч : Матриця свободи 07:04
- Степанов пообещал добиться повышения зарплаты медикам до 23 тыс. грн : 112.ua 06:30
- Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен : РИА Мелитополь 06:28
- Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты : Ukr-Today.com 05:50
- Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты : Вибори в Україні та світі 05:16
- Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты : Bigmir)net Новости 05:09
- Степанов пообещал врачам 23 тысячи гривен зарплаты : MY.UA 05:01
- Степанов заявил, что добьется повышения минимальной зарплаты для врачей до 23 тысяч гривен : Новое Время 03:02
- Будем добиваться минимальной зарплаты для врачей на уровне 23 тысяч, - Степанов : Цензор.Нет 02:32
- "Принципиальная позиция": Степанов рассказал о повышении зарплаты медикам : Сегодня.ua 01:32
- 00:43 05.03.2021 Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн : Интерфакс-Україна 01:00