Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен (34)

Антирейд 2021.03.05 11:11

05.03.2021 - 11:00 от Roman Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что добьется, чтобы минимальная зарплата врачей в Украине начиналась от 23 тысяч гривен в месяц. Он называет это "принципиальной позицией". Об этом он написал в Facebook. По словам министра, медики поддерживают вакцинацию и являются настоящими героями. Он добавил, что год назад мощности украинских лабораторных центров едва