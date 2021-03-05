Кулеба рассказал об открытии украинских посольств и консульств (31)

Матриця свободи 2021.03.05 11:04

10:44 05 Март В ближайшее время МИД страны нацелен на открытие нескольких посольств и консульств. В частности, ожидается открытие посольств в Республике Гана, Чили и Филиппинах Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам главы МИД, Украина уже начала работу по открытию новых посольств и консульств в мире. "Будет создано посольство Украины в Республике Гана.