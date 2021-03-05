Кулеба рассказал об открытии украинских посольств и консульств (31)

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- Кулеба анонсировал открытие посольств и консульств Украины в ряде государств : NewsWeek 11:07
- Посольства еще в трех странах откроет Украина : 7Днів.info 11:06
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- Кулеба анонсировал открытие посольств еще в трех странах : Сегодня.ua 10:47
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- 05 марта 2021, пятница, 10:25 Украина расширяет присутсвие в мире: МИД анонсировал открытие новых посольств и консульств : Українські Новини 10:45
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- Кулеба объяснил, зачем откроют новое консульство в Румынии : УП Європейська правда 10:33
- Кулеба анонсировал открытие новых посольств и консульств Украины : УП Європейська правда 10:33
- Кулеба анонсировал открытие посольств и консульств Украины в ряде государств : Українські національні новини 10:32
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- Украина откроет посольства в Гане, Чили и на Филиппинах : Bigmir)net Новости 10:09
- Украина откроет посольства в Республике Гана, Чили и Филиппинах, - Кулеба : Цензор.Нет 10:02
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