Под Ивано-Франковском вандалы обезглавили памятник Тарасу Шевченко (фото) (54)

Всеукраинские вести 2021.03.05 18:59

В Подпечерах, под Ивано-Франковском, вандалы поиздевались над памятником Тараса Шевченко: под местным домом культуры у памятника Кобзарю отрезали голову. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook. "Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - отметил мэр. Он выразил надежду, что скоро удастся выяснить, кто это сделал. "Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно "оценить"