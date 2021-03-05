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05 Март 2021 В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения (47)

0522ua.com Кировоград 2021.03.05 15:01
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о продлении конечных сроков установки счетчиков потребителям природного газа до 1 января 2023 года. За проект закона No4248-1 проголосовали 244 нардепа. Документ предусматривает: Об этом сообщает Вневоле введение 100% коммерческого учета природного газа; контроль Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установки счетчиков
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