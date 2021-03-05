05 Март 2021 В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения (47)

- В Украине продлили конечные сроки установки газовых счетчиков : NewsOne 22:10
- Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023 : Iнше ТВ 19:06
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : E-News 18:30
- Сроки установки газовых счетчиков продлили до начала 2023 года. Но не для всех : Громадське телебачення 17:36
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : Kramatorsk.info 16:52
- Конечные сроки установления счетчиков газа для населения продлили: принят Закон : ЮРЛІГА 16:46
- Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям : Hubs 16:41
- В Украине продлили установку газовых счетчиков до 2023 года : NNS Никополь 16:23
- В Украине продлили установку газовых счетчиков до 2023 года : МИГ Запорожья 16:10
- В Украине продлили на два года срок установки газовых счетчиков для населения : Fin.org.ua 15:45
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : Единая Одесса 15:32
- Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения на два года : OilPoint 15:14
- В Украине продолжили установку газовых счетчиков для населения до 2023 года : Медіаплатформа "НАШ" 15:09
- Конечные сроки установки счетчиков газа для населения продлила Рада : 7Днів.info 15:06
- 05 Март 2021 В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения : 0522ua.com Кировоград 15:01
- Пользователи газа обязаны установить счетчики до 1 января 2023 - принят закон : Всеукраинские вести 14:59
- Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям : Версии.com 14:53
- В Украине продлили на два года срок установки газовых счётчиков для населения : Укрудпром 14:45
- Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023 : Источник.info 14:45
- 05.03.2021, 13:49 В Украине продлили сроки установки счетчиков газа: подробности : В Час Пик 14:45
- Парламент продлил срок установки газовых счетчиков для населения : Медиа-группа Объектив 14:40
- Март, 05 в 14:29 В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения : ICTV Факти 14:36
- Рада продлила сроки установки счетчиков газа для населения : DsNews 14:33
- В Украине продлили сроки установки газовых счетчиков : 24 канал 14:30
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : Правда за Одессу 14:29
- Рада продлила срок установки газовых счетчиков : Новое Время 14:17
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : Главное 14:06
- Верховная Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023г : Business Information Network 14:02
- 13:49 05.03.2021 Рада продлила срок установки счетчиков газа бытовым потребителям до 1 января 2023 : Интерфакс-Україна 14:00
- В Украине продлили конечные сроки установки газовых счетчиков для населения : UA.news 13:49
- Граничные сроки установления газовых счетчиков продлены - Рада приняла закон : КиевВласть.com.ua 13:49
- В Украине продлили сроки установки счетчиков газа для населения : Сегодня.ua 13:47
- 05 марта 2021, пятница, 13:31 Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года : Українські Новини 13:45
- Рада продлила сроки установки счетчиков газа для населения : Слово і Діло 13:43
- В Раде продлили сроки установки счетчиков газа для населения : РепортерUA 13:42
- Пользователи газа обязаны установить счетчики до 1 января 2023 - принят закон : Pravo.ua 13:39
- Рада приняла закон о газовых счетчиках: Что изменилось : Bigmir)net Новости 13:39
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа до 2023 года : Еспресо TV 13:34
- В Украине до 2023 года продлили сроки установки счетчиков газа для населения : Depo 13:33
- Рада продлила сроки установки счетчиков на газ: названы сроки : УНИАН 13:32
- В Украине продлили установку газовых счетчиков до 2023 года : Укринформ 13:32
- Рада продлила конечные сроки установления счетчиков газа для населения до 2023 года : MY.UA 13:31
- Принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа)" : Верховная Рада Украины 13:25
- Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения : НикВести 13:09