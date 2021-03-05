Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ (56)

- Менеджеры Дунайского пароходства хотели незаконно списать 455 кораблей : Парламент.UA 22:10
- Руководство "Дунайского пароходства" хотело незаконно забрать у государства 455 судов, - СБУ : НикВести 21:09
- Руководство Дунайского пароходства пыталось незаконно продать флот: убытки могли достичь 2 млрд : 5 Канал 20:01
- Руководство Дунайского пароходства пыталось украсть имущества на два миллиарда : ОстроВ 19:10
- С баланса Дунайского пароходства пытались снять 455 плавсредств на миллиарды гривен (ФОТО) : Iнше ТВ 19:06
- Схема на 2 млрд грн: руководство "Дунайского пароходства" хотело незаконно забрать у государства 455 судов - СБУ : Громадське телебачення 18:36
- Из Дунайского пароходства хотели незаконно вывести 455 единиц флота - СБУ : Гордон 18:36
- СБУ заблокировала попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства" - подробности : Флот2017 18:35
- Одесская СБУ об обысках в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" : Рупор Одессы 18:32
- Из Дунайского пароходства хотели вывести имущество на 2 млрд : Николаевский центр журналистских расследований 18:09
- Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ : Newzz.in.ua 18:08
- СБУ объяснила, почему проводила обыски в Украинском Дунайском пароходстве : From-UA.com 18:05
- Дело о передаче флота Дунайского пароходства: вмешалась СБУ : 7 телеканал Одессы 18:03
- 2021-03-05 17:19:00 СБУ пресекла отчуждение судов "Украинского Дунайского пароходства" : Mintrans 18:00
- Схема на два миллиарда и госизмена: СБУ обнародовала подробности дела Украинского Дунайского пароходства : Вікна-Одеса 17:55
- Схема на 2 биллиона: СБУ не дала списать 455 судов и барж с баланса Дунайского пароходства : Ukr-Today.com 17:50
- СБУ вмешалась в проект по передаче флота Дунайского пароходства венгерской компании : Украинская народная правда 17:50
- СБУ предотвратила кражу имущества "Украинского Дунайского пароходства" : Hubs 17:41
- 05.03.2021 17:02 СБУ предотвратила незаконный вывод флота из Украинского Дунайского пароходства : GlavPost.ua 17:38
- 45 мин. назад Схема на 2 миллиарда: СБУ не дала списать 455 судов и барж с баланса Дунайского пароходства : Finance.UA 17:34
- СБУ: из Дунайского пароходства хотели вывести имущество на 2 млрд (фото) : УСИ Одесса 17:19
- СБУ блокировала попытку отчуждения 455 суден Дунайского пароходства - убытки могли превысить 2 миллиарда : Преступности.нет 17:18
- СБУ предотвратила отчуждение имущества Украинского Дунайского Пароходства : Лента новостей Одессы 17:09
- СБУ предотвратила незаконное отчуждение имущества Украинского Дунайского пароходства : Лента новостей Одессы 17:09
- СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства" : Матриця свободи 17:04
- СБУ предотвратила отчуждение имущества Украинского Дунайского Пароходства, - ФОТО : 048.ua Одесса 17:01
- 5 Марта, 2021 СБУ блокировала попытку отчуждения 455 суден Дунайского пароходства : Маю право 16:58
- СБУ предотвратила продажу имущества "Дунайского пароходства" на 2 млрд грн. Среди прочего - морские суда и баржи : Бабель 16:45
- СБУ предотвратила незаконное отчуждение имущества Украинского Дунайского пароходства : Трасса Е95 16:44
- Схема на 2 миллиарда: в СБУ рассказали подробности о "списании" барж с Дунайского пароходства : ПрессОрг24 16:41
- СБУ: с баланса Дунайского пароходства хотели вывести 455 единиц флота в интересах иностранной компании : ПрессОрг24 16:40
- Схема на 2 миллиарда: СБУ не дала списать 455 судов и барж с Дунайского пароходства : ПрессОрг24 16:40
- Схема на 2 миллиарда: СБУ не дала списать 455 судов и барж с Дунайского пароходства : DailyUA 16:24
- СБУ пресекла аферу на 2 миллиарда в Дунайском пароходстве : Одесский Наблюдатель 16:04
- 15:04 05.03.2021 СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства" на 2 млрд грн : Интерфакс-Україна 16:00
- Схема на 2 миллиарда: СБУ не дала списать 455 судов и барж с Дунайского пароходства : Українські національні новини 15:47
- СБУ заблокировала незаконный вывод флота из Дунайского пароходства на 2 млрд грн : Obozrevatel 15:46
- 15:21 05.03.2021 СБУ: Топ-менеджмент УДП хотел передать 455 единиц флота иностранной компании : Петр и Мазепа 15:40
- 5 марта, 15:12 СБУ рассказала подробности дела Украинского Дунайского пароходства, чей флот хотят незаконно передать венгерской компании : Думская.net 15:33
- СБУ: с баланса Дунайского пароходства хотели вывести 455 единиц флота в интересах иностранной компании : DailyUA 15:25
- СБУ: с баланса Дунайского пароходства хотели вывести 455 единиц флота в интересах иностранной компании : Українські національні новини 15:18
- Топ-менеджмент "УДП" подозревают в государственной измене: в СБУ рассказали об обысках в пароходстве : Бессарабия Информ 15:15
- СБУ пресекла аферу на 2 миллиарда в Дунайском пароходстве : Odessa Online 15:13