Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ (56)

Newzz.in.ua 2021.03.05 18:08

5 марта 2021 | 17:03 | Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" топ-менеджментом компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на свыше 2 млрд грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что махинация была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства.