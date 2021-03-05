Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Топ-менеджмент "Украинского Дунайского пароходства" пытался незаконно вывести с баланса компании 455 единиц флота, - СБУ (56)

Newzz.in.ua 2021.03.05 18:08
5 марта 2021 | 17:03 | Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" топ-менеджментом компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на свыше 2 млрд грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что махинация была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства.
ПАРОХОДСТВО, ФЛОТ, БАРЖА, ЕДИНИЦА, ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ, ДЕЛЕЦ, Украинское Дунайское пароходство, Украина, Одесса

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021