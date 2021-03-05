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Украина будет расследовать дела по Коломойскому независимо от развития ситуации с санкциями США - Корниенко

Украина будет расследовать дела по Коломойскому независимо от развития ситуации с санкциями США - Корниенко (204)

Еспресо TV 2021.03.05 19:04
По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, санкции США не влияют на расследование дел в Украине, в частности - по ПриватБанку Об этом председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с олигархом Игорем Коломойским продолжится в Украине независимо
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