Украина будет расследовать дела по Коломойскому независимо от развития ситуации с санкциями США - Корниенко (204)

Еспресо TV 2021.03.05 19:04

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, санкции США не влияют на расследование дел в Украине, в частности - по ПриватБанку Об этом председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с олигархом Игорем Коломойским продолжится в Украине независимо