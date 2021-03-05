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Фокус: Украина

Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского (46)

Экономические новости 2021.03.05 18:34
Политические новости, 18:20:24 Пятый президент Украины Петр Порошенко уже отреагировал на санкции Вашингтона по отношению к украинскому олигарху Игорю Коломойскому и членам его семьи, призвав Президента Украины Владимира Зеленского публично откреститься от своего давнего бизнеса партнёра, сделав выбор в пользу Украины несмотря на своих личные симпатии, а также коммерческие интересы. "Сейчас настал момент истины для Зеленского, продолжит ли он защищать
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