Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского (46)

Экономические новости 2021.03.05 18:34

Политические новости, 18:20:24 Пятый президент Украины Петр Порошенко уже отреагировал на санкции Вашингтона по отношению к украинскому олигарху Игорю Коломойскому и членам его семьи, призвав Президента Украины Владимира Зеленского публично откреститься от своего давнего бизнеса партнёра, сделав выбор в пользу Украины несмотря на своих личные симпатии, а также коммерческие интересы. "Сейчас настал момент истины для Зеленского, продолжит ли он защищать