Андрей Шевченко назвал кандидатов в состав сборной Украины на три первых матча отбора к чемпионату митра 2022 (42)

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- Андрей Шевченко назвал кандидатов в состав сборной Украины на три первых матча отбора к чемпионату митра 2022 : Страна.ua 21:32
- Андрей Шевченко объявил список футболистов на ближайшие матчи сборной Украины : Depo 21:29
- Шевченко назвал расширенный состав сборной перед стартом отбора на ЧМ-2022 : DailyUA 21:25
- Шевченко опубликовал расширенный список футболистов на ближайшие матчи сборной Украины : Campeones.ua 21:19
- Шевченко назвал расширенный состав сборной перед стартом отбора на ЧМ-2022 : Українські національні новини 20:47
- Стал известен состав сборной на мартовские матчи ЧМ-2022 : GlavPost.Com 20:38
- Форвард "Динамо" - в команде: Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на ЧМ-2022 : SkyNewsZP 20:36
- Без лидера "Динамо": Шевченко назвал состав на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 : Факты 20:34
- Андрей Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на стартовые матчи отбора ЧМ-2022 : Про Футбол 20:23
- Форвард "Динамо" - в команде: Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на ЧМ-2022 : Vgorode.ua 20:16
- Шевченко назвал расширенный список футболистов на поединки сборной Украины : Аргументы и Факты Украина 20:10
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- Шевченко назвал список игроков сборной Украины на мартовские игры : Bigmir)net СПОРТ 19:39
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- Шевченко объявил состав сборной Украины на мартовские матчи отбора на ЧМ-2022 : Новое Время 19:32
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- С Бесединым и Трубиным, но без Буяльского. Шевченко объявил расширенный состав на матчи отбора на ЧМ-2022 : Sportarena.com 19:13
- Шевченко назвал список игроков сборной Украины на мартовские игры : Bigmir)net Новости 19:09
- Щевченко назвал 33 игроков, которых могут вызвать в сборную : NewsMir.info 19:08
- Март, 05 в 19:01 Шевченко назвал состав на матчи отбора к ЧМ-2022 : ICTV Факти 19:06
- Шевченко вызвал в сборную Украины Трубина и форварда после года дисквалификации : Сегодня.ua 19:02
- Шевченко объявил расширенный список сборной Украины на стартовые матчи отбора ЧМ-2022 : ТСН.ua 19:02
- Стал известен состав сборной на мартовские матчи ЧМ-2022 : Укринформ 19:02
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- Пять вратарей, Беседин и травмированный Ярмоленко, - кого вызвали в сборную Украины в марте : 24 канал 19:01
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- Шевченко огласил список игроков на первые матчи сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 : УНИАН 18:47
- Шевченко огласил заявку на стартовые матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 : ZN,UA 18:47
- Шевченко огласил список игроков на мартовские матчи сборной Украины : iSport.ua 18:45
- С Бесединым, но без Буяльского. Расширенный список Шевченко на мартовские матчи сборной : UA-Футбол 18:44
- Щевченко назвал 33 игроков, которых могут вызвать в сборную : Террикон 18:44
- Возвращение Беседина. Шевченко объявил заявку сборной Украины : Спорт.ua 18:39
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- Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2022 : Еспресо TV 18:34
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- Андрей Шевченко назвал расширенный состав сборной Украины на стартовые матчи отбора ЧМ-2022 : Динамо Киев от Шурика 18:29
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