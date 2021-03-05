Андрей Шевченко назвал кандидатов в состав сборной Украины на три первых матча отбора к чемпионату митра 2022 (42)

Страна.ua 2021.03.05 21:32

21:28, сегодня Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов сборной Украины. Фото: УАФ Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов, которые примут участие в мартовских матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Главный тренер сборной сообщил, что в реестр вошли 33 футболиста.