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Андрей Шевченко назвал кандидатов в состав сборной Украины на три первых матча отбора к чемпионату митра 2022 (42)

Страна.ua 2021.03.05 21:32
21:28, сегодня Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов сборной Украины. Фото: УАФ Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов, которые примут участие в мартовских матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Главный тренер сборной сообщил, что в реестр вошли 33 футболиста.
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