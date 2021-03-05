В Украину вернулся пленник Кремля, которого четыре года удерживали в РФ - МИД (56)

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- Россия освободила политзаключенного Глеба Шаблия - МИД : Флот2017 21:35
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- Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину : Газета День 21:28
- В Украину вернулся политзаключенный Кремля : NewsMir.info 21:08
- В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий : TK Media 20:46
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- В РФ освободили украинского политзаключенного : Bigmir)net Новости 20:39
- Украина вернула кремлевского политзаключенного : Экономические новости 20:34
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- Держали в заключении более четырех лет: в Украину вернулся фигурант дела "крымских диверсантов" : MY.UA 20:31
- В Украину вернулся политзаключенный, отбывший в российской тюрьме 4 года : КП в Украине 20:31
- Пробыл в тюрьме РФ в Сибири 4 года: политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину : 5 Канал 20:31
- В РФ освободили украинского политзаключенного : Вибори в Україні та світі 20:16
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- Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину : RegioNews 20:12
- В Украину вернулся политзаключенный Кремля : ЛІГАБізнесІнформ 20:08
- В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл в российской колонии более 4 лет : Громадське телебачення 20:06
- Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба : Гордон 20:06
- Из тюрьмы освободили политзаключенного Шаблия : Gazeta.ua 20:05
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- Украина вернула кремлевского политзаключенного Глеба Шаблия : УНИАН 20:02
- В РФ освободили украинского политзаключенного : MY.UA 20:01
- В Украину спустя четыре года вернулся политзаключенный, удерживаемый в Сибири : APnews.com.ua 20:01
- Политзаключенный Кремля Глеб Шаблий вернулся в Украину : 24 канал 20:01
- 05 Март 2021 Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба : 0522ua.com Кировоград 20:01
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- Политзаключенный Шаблий вернулся из России в Украину : Бабель 19:45
- Политзаключенный Шаблий вернулся в Украину : ПрессОрг24 19:41
- 19:30 05.03.2021 Из России вернулся украинскый политзаключенный Глеб Шаблий : Петр и Мазепа 19:40
- Март, 05 в 19:24 Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину : ICTV Факти 19:36
- В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия : Главное 19:36
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