В Украину вернулся пленник Кремля, которого четыре года удерживали в РФ - МИД (56)

Прямий канал 2021.03.05 21:31

20:41, Сегодня Фото: В Украину вернулся Глеб Шаблий, который четыре года незаконно удерживался российской властью. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно удерживал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок", - говорится в заметке.