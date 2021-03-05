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Озвучена статистика по ковиду в Украине на 5 марта

Озвучена статистика по ковиду в Украине на 5 марта (6)

Донбасс ИА 2021.03.05 11:27
11:05 05 Март 2021 Прошедшие двадцать четыре часа в стране принесли новые случаи заражения ковидом. Таких фактов официально подтверждено 10 155. Текущую информацию по заболеваемостью COVID-19 в нашем государстве уже традиционно опубликована на личной странице в социальной сети Фейсбук министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Из более чем десяти тысяч новых зараженных числятся 577 маленьких пациентов и 345 медицинских работника.
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2021.03.06 (6)

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