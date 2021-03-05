Озвучена статистика по ковиду в Украине на 5 марта (6)

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- 05 Март 2021 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек : 0522ua.com Кировоград 01:01
- Минздрав: за задержки поставок китайской вакцины в Украину оштрафуют поставщика : РБК-Україна 00:16
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