Озвучена статистика по ковиду в Украине на 5 марта (6)

Донбасс ИА 2021.03.05 11:27

11:05 05 Март 2021 Прошедшие двадцать четыре часа в стране принесли новые случаи заражения ковидом. Таких фактов официально подтверждено 10 155. Текущую информацию по заболеваемостью COVID-19 в нашем государстве уже традиционно опубликована на личной странице в социальной сети Фейсбук министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Из более чем десяти тысяч новых зараженных числятся 577 маленьких пациентов и 345 медицинских работника.