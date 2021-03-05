Степанов рассказал в Раде о запуске воздушной скорой помощи в Украине (7)

2021.03.06 (7)2021.03.05 (264) →
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- В Украине появится служба воздушной скорой помощи : Парламент.UA 01:40
- На Буковине за сутки зафиксировали 522 новых случая инфицирования коронавирусом : ПрессОрг24 01:40
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