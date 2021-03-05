Степанов рассказал в Раде о запуске воздушной скорой помощи в Украине (7)

Страна.ua 2021.03.05 13:02

12:51, сегодня Максим Степанов рассказал о новом медсервисе для украинцев, фото: facebook.com В Украине в обозримом будущем может появится служба воздушной скорой помощи. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил сегодня в Раде, 5 марта, во время часа вопросов к правительству. "У нас на очереди пробный, тестовый запуск аэромедицинских услуг в Украине - воздушной службы "скорой помощи".