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Степанов рассказал в Раде о запуске воздушной скорой помощи в Украине

Степанов рассказал в Раде о запуске воздушной скорой помощи в Украине (7)

Страна.ua 2021.03.05 13:02
12:51, сегодня Максим Степанов рассказал о новом медсервисе для украинцев, фото: facebook.com В Украине в обозримом будущем может появится служба воздушной скорой помощи. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил сегодня в Раде, 5 марта, во время часа вопросов к правительству. "У нас на очереди пробный, тестовый запуск аэромедицинских услуг в Украине - воздушной службы "скорой помощи".
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2021.03.06 (7)

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