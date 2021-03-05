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Израиль с 7 марта ослабит карантинные ограничения

Израиль с 7 марта ослабит карантинные ограничения (6)

НикВести 2021.03.05 23:10
22:32, 05 Марта, 2021 В Израиле с воскресенья, 7 марта переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые вводили, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает The Jerusalem Post. Многие из ограничений ослабят для тех, у кого есть так называемый "зеленый паспорт", который подтверждает, что человек сделал прививку от коронавируса двумя дозами вакцины, и что со дня последнего укола прошла как минимум неделя.
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ДОЗА, МИНЗДРАВ, ЛЯШКО, Степанов, Ляшко, Шмыгаль, Украина
2021.03.06 (6)

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