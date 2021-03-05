Курс валют на 6 марта укрепил гривну, доллар и евро упали перед праздниками (12)

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- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар : DailyUA 06:25
- Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар : Українські національні новини 06:17
- Курсы валют на 9 марта: евро резко подешевел : MY.UA 06:16
- 06 марта 2021, суббота, 05:45 Доллар может значительно подешеветь: банкир дал прогноз курса до конца весны : Українські Новини 06:15
- Курсы валют на 9 марта: евро резко подешевел : FaceNews 06:15
- Курсы валют в Луганске на 6 марта : Наша Газета Луганск 06:05
- Доллар может значительно подешеветь: банкир дал прогноз курса до конца весны : MY.UA 06:01
- Курсы валют в Луганске на 6 марта : Cxid.info 05:02
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- Курс валют на сегодня: доллар и евро на празднично низком уровна : MY.UA 01:31
- Курс валют на сегодня: доллар и евро на празднично низком уровна [инфографика] : КП в Украине 01:16
- Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль : Микола.net 01:03