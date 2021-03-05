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Курс валют на 6 марта укрепил гривну, доллар и евро упали перед праздниками

Курс валют на 6 марта укрепил гривну, доллар и евро упали перед праздниками (12)

Znaj.ua 2021.03.05 19:17
Гривна укрепляется третий день подряд Надія Царук Автор сегодня, 19:10 Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал курс валют на 6 марта 2021 года. Согласно валютному курсу, евро и доллар упали перед праздниками, гривна же продолжает укрепляться. Так, доллар упал на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (25 февраля) и остановился на отметке 27.75 грн/$.
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2021.03.06 (12)

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