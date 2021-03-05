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Синоптики обещают мороз, снег и дождь на следующей неделе

Синоптики обещают мороз, снег и дождь на следующей неделе (12)

Українська правда 2021.03.05 22:41
Пятница, 5 марта 2021, 22:16 В субботу, 6 марта, в Украине облачно с прояснениями, ночью и утром, кроме северных и большинства западных областей, умеренный снег, на юге - с дождем, в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами обильный снег, днем без существенных осадков. Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр Детали: Как отмечается, в субботу на дорогах, кроме крайнего юга, местами
ОСАДОК, ГРАДУС, ПОГОДА, СИНОПТИК, СНЕГ, ДОЖДЬ, Диденко, Украина, Киев, Днепропетровск
2021.03.06 (12)

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