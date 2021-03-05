Синоптики обещают мороз, снег и дождь на следующей неделе (12)

2021.03.06 (12)2021.03.05 (138) →
- В Украину возвращаются морозы: где будут сильные "минусы" : РБК-Україна 06:31
- Погода на 8 марта - где в Украине выпадет снег : Сегодня.ua 05:47
- Дожди и снег отступят: в Украине на выходных будет по-весеннему прохладно, но солнечно (карта) : RUpor.info 05:42
- Весна отказывается радовать украинцев, погода резко ухудшится: "штормовой ветер и до минус..." : Politeka 04:41
- В Украину идет похолодание: прогноз погоды на выходные : GlavPost.Com 03:38
- В Украину идет похолодание: прогноз погоды на выходные : Подробности.ua 02:41
- Крым в "арктическом мешке":когда ждать потепления : Красноперекопск Online 00:48
- Мокрый снег с дождем: синоптик озвучила прогноз погоды 6 марта в Украине : Телеграф.com.ua 00:44
- Мокрый снег с дождем: синоптик озвучила прогноз погоды 6 марта в Украине : MY.UA 00:31
- Погода на 6 марта: на Днепропетровщине переменная облачность : Лента новостей Днепра 00:22
- Синоптики разочаровали прогнозом погоды на длинные выходные : Lenta.ua 00:08
- Погода в Украине на субботу, 6 марта : На пенсии 00:05