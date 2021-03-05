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В Украине звезд вакцинируют вне очереди: в Минздраве объяснили почему

В Украине звезд вакцинируют вне очереди: в Минздраве объяснили почему (13)

Realist.online 2021.03.05 13:26
Министерство здравоохранения позволило вне очереди вакцинировать известных людей и звезд шоу-бизнеса в Украине. Это связано с необходимостью быстро - в течение 6 часов - использовать остаток вакцины CoviShield. Отметим, что каждый флакон вакцины CoviShield содержит сразу десять доз, которые необходимо использовать не позднее, чем через шесть часов с момента его открытия. Сейчас мобильные бригады массово вакцинируют украинцев, однако из-за отказа
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2021.03.06 (13)

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