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Причин переводить Киев в "красную зону" пока нет, - Ляшко

Причин переводить Киев в "красную зону" пока нет, - Ляшко (52)

DsNews 2021.03.06 16:03
В Киеве пока нет причин вводить ограничения "красной" зоны. Пока столица соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина суббота, 06 марта 2021, 15:39 Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно- экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу правительства. "По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для
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2021.03.06 (52)

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