Причин переводить Киев в "красную зону" пока нет, - Ляшко (52)

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- В Украине в "красной" карантинной зоне теперь четыре области : Маяк.org.ua 19:07
- В четвертой области вводят "красную зону" карантина : Всеукраинские вести 18:59
- Минздрав обнародовал новый карантинный список регионов - подробности : СтопКор 18:13
- Обновленные зоны карантина: кто оказался в красной зоне : NewsMir.info 18:08
- Главе Закарпатской ОГА поручили установить причины вспышки COVID-19 в области : Гордон 17:36
- Минздрав обновил распределение областей по карантинным зонам: Киев попал в "оранжевую" : Громадське телебачення 17:36
- Обновленные зоны карантина: кто оказался в красной зоне : From-UA.com 17:35
- 06-Mar-2021 16:29 Минздрав обновил деление на карантинные зоны : Южная правда 17:19
- МОЗ обновил карантинный список регионов, "красная" зона расширилась до четырех областей : Прямий канал 17:16
- Закарпатская область вошла в красную зону карантина: когда ужесточат ограничения : Наш Киев 17:05
- Донецкая область оказалась в шаге от "красной" зоны карантина : Karachun.com.ua 16:47
- Жесткий карантин охватывает все больше областей: Киев оказался на грани "красной" зоны : MY.UA 16:46
- Жесткий карантин охватывает все больше областей: Киев оказался на грани "красной" зоны : Телеграф.com.ua 16:43
- Еще в одной области введут ограничения "красной" зоны : Hronika.info 16:40
- В Украине обновили карантинные зоны : Авдеевка.сити 16:14
- Причин переводить Киев в "красную зону" пока нет, - Ляшко : DsNews 16:03
- В Украине обновили зонирование адаптивного карантина: назван новый список областей : Национальный Банк Новостей 15:39
- В Украине растет красная карантинная зона : Приазовський робочий 15:21
- Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне : Українська правда 15:11
- В "красную" зону внесли Закарпатскую область : 7Днів.info 15:06
- Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина : RegioNews 14:42
- Март, 06 в 14:01 Киев оказался в оранжевой зоне карантина : ICTV Факти 14:06
- Закарпатье вошло в "красную" зону, Киев - в оранжевую : Еспресо TV 14:04
- С 8 марта Закарпатская область перейдет в "красную" зону : Мой Город N 14:04
- Карантин по коронавирусу: Закарпатскую область внесли в "красную" зону с 8 марта : Дело.ua 14:03
- Киев оказался в оранжевой зоне, в красной уже четыре области. Новый карантинный список регионов : Новое Время 13:47
- Закарпатье внесли в "красную" зону карантина : Прямий канал 13:46
- Закарпатская область с 8 марта будет в "красной" зоне : Новости Ю 13:24
- В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидопасности : УНИАН 13:17
- 12:35 06.03.2021 Минздрав обновил карантинное зонирование : Петр и Мазепа 13:10
- Киев стал "оранжевым", а Закарпатье - "красным": Минздрав обновил карантинные зоны в Украине : DsNews 13:03
- В Ужгороде с 7 марта введут локдаун: список ограничений : MY.UA 13:01
- В "красную зону" карантина попала еще одна область Украины : UA.news 12:49
- Закарпатскую область внесли в "красную" зону : Подробности.ua 12:41
- Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" уже 4 области : Главное 12:36
- 12:14 06/03/2021 Закарпатскую область внесли в "красную" зону : ГолосUA 12:36
- "Красная" зона карантина расширяется в Украине: к ней присоединилась Закарпатская область : FinOboz 12:34
- Закарпатье попало в "красную" зону: в области с 8 марта введут ограничения : КП в Украине 12:31
- Закарпатская область попала в "красную зону" : #Буквы 12:20
- В четвертой области вводят "красную зону" карантина : Телеграф.com.ua 12:13
- Закарпатская область с 8 марта будет в "красной" зоне : Гордон 12:06
- Закарпатскую область внесли в "красную" зону : Вечерние Вести 11:59
- 6 марта, 2021, 11:23 Закарпатская область попала в "красную" зону карантина : Західна iнформаційна корпорація 11:47
- Сегодня, 11:28 "Красная" зона карантина расширяется в Украине: к ней присоединилась Закарпатская область : ReplyUA.net 11:42