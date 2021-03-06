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Закарпатскую область внесли в красную зону карантина

Закарпатскую область внесли в красную зону карантина (21)

Waves-ua 2021.03.06 13:00
06.03.2021 Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он отметил, что такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). "По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности
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2021.03.06 (21)

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