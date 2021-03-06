Закарпатскую область внесли в красную зону карантина (21)

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- На Закарпатье объявили красную зону карантина : Mk.Mk.Ua 13:12
- Коронавирус. Минздрав обновил список карантиных зон: Киев уже в оранжевой - таблица : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Минздрав обновил список карантинных зон. Киев попал в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 13:02
- Минздрав обновил карантинное зонирование : MY.UA 13:01
- Закарпатскую область внесли в красную зону карантина : Waves-ua 13:00
- Адаптивный карантин: Киев включили в "оранжевую" зону, а "красную" расширили : Новости Киева 12:54
- Закарпатская область попала в "красную" карантинную зону : TK Media 12:46
- Сегодня, 12:40 Киев внесли в "оранжевую" зону карантина : ReplyUA.net 12:42
- Адаптивный карантин: Киев включили в "оранжевую" зону, а "красную" расширили : РБК-Україна 12:16
- 06 марта 2021, суббота, 11:56 В Закарпатской области вводят "красный" уровень эпидопасности : Українські Новини 12:15
- Закарпатье переводят в "красную" карантинную зону с 8 марта : NewsWeek 12:07
- В Украине еще одну область внесли в "красную" зону: что запрещено : Апостроф 12:00
- На Закарпатье объявили красную зону карантина : Вибори в Україні та світі 11:46
- Закарпатье переводят в "красную" карантинную зону с 8 марта : DailyUA 11:25
- Закарпатье переводят в "красную" карантинную зону с 8 марта : ProNews 11:24
- Закарпатье с 8 марта - в "красной" зоне : Укринформ 11:17
- 10:59 06.03.2021 В Закарпатской области с 8 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности : Интерфакс-Україна 11:15
- На Закарпатье объявили красную зону карантина : Bigmir)net Новости 11:09
- Закарпатье переводят в "красную" карантинную зону с 8 марта : Українські національні новини 11:02