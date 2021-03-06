В ряде областей школьников переводят на дистанционное обучение (19)

Електронні Вісті 2021.03.06 12:30

06.03.2021, 12:11 В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные Львовской ОГА, Закарпатской ОГА, директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич и Винницкую ОГА. Во Львовской области областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала учреждениям общего среднего, внешкольного, профессионального предвысшего и высшего