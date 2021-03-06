В ряде областей школьников переводят на дистанционное обучение (19)

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- В трех городах украинцы школьники будут учиться дистанционно : MY.UA 13:16
- В ряде областей Украины учеников опять переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19 : Vashgolos.net 12:52
- Из-за обострения ситуации с Covid-19 учеников переводят на дистанционное обучение : Gazeta.ua 12:35
- В ряде областей школьников переводят на дистанционное обучение : Електронні Вісті 12:30
- 06 Март 2021 Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы : 0532ua.com Полтава 12:01
- 06 марта 2021, суббота, 11:26 В ряде областей школьников переводят на дистанционное обучение : Українські Новини 11:45
- 6 марта, 2021, 11:00 В ряде областей учеников переводят на дистанционное обучение : Західна iнформаційна корпорація 11:17
- Школы Львова, Одессы, Закарпатья переходят на дистанционное обучение : Online.ua 11:15
- В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение : НикВести 11:09
- Школы в нескольких областях перевели на дистанционное обучение : Lenta.ua 10:38
- В ряде областей учеников переводят на дистанционное обучение : Українська правда 10:11
- Львов, Одесса и Ужгород решили перевести городские школы на дистанционное обучение : 7Днів.info 10:06
- Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы : Karachun.com.ua 09:47
- 06.03.2021, 08:02 В Украине школьников отправляют на дистанционку и каникулы из-за ситуации с COVID-19: перечень регионов : В Час Пик 08:45
- Школы Украины переведут на дистанционное обучение: названы даты и регионы : Obozrevatel 08:31
- Школы на западе Украины и в Одесской области переводят на "дистанционку" : 112.ua 08:30
- Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку : Всеукраинские вести 01:59