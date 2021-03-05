Шевченко не вызвал в сборную Украины лидера "Динамо" (2)

Obozrevatel 2021.03.05 23:46
Александр Чеканов
14 минут назад
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал
расширенный состав на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022.
Наставник "желто-синих" решил отказаться от услуг полузащитника "Динамо"
Виталия Буяльского, который находится в великолепной форме и дважды забил в
ворота "Брюгге" в Лиге Европы.
Полный список игроков команды Шевченко.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан
КОНОПЛЯНКА, БЕСЕДИН, СБОРНАЯ, ШАХТЕР, ЯРЕМЧУК, ШЕВЧЕНКО, Беседин
, Трубин
, Степаненко
, Соболь
, Сирота
, Пятов
, Сидорчук
, Харатин
, Ярмоленко
, Яремчук
, Украина
, Франция
, Финляндия
, Казахстан
, Львов
, Бельгия
, Великобритания
, Испания
, HU
, Италия