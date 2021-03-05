Шевченко не вызвал в сборную Украины лидера "Динамо" (2)

Obozrevatel 2021.03.05 23:46

Александр Чеканов 14 минут назад Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал расширенный состав на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022. Наставник "желто-синих" решил отказаться от услуг полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, который находится в великолепной форме и дважды забил в ворота "Брюгге" в Лиге Европы. Полный список игроков команды Шевченко. Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан