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Фокус: Украина

В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия (4)

FinOboz 2021.03.06 05:34
06.03.2021 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно удерживали на территории Крыма и РФ. Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter. Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской тюрьме полный срок. "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину!
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2021.03.06 (4)

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