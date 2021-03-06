В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия (4)

FinOboz 2021.03.06 05:34
06.03.2021
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России
украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно
удерживали на территории Крыма и РФ.
Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter.
Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской
тюрьме полный срок.
"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину!
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