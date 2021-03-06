В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия (4)

FinOboz 2021.03.06 05:34

06.03.2021 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно удерживали на территории Крыма и РФ. Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter. Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской тюрьме полный срок. "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину!