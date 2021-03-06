Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами (25)

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- Украина просит США ввести новые санкции до окончания войны на Донбассе : Українські національні новини 13:17
- Сегодня, 12:47 У Зеленского заговорили о необходимости участия США в переговорах по Донбассу : ReplyUA.net 13:12
- Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами : NewsMir.info 13:08
- Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами : Укринформ 13:02
- У Зе призвали США присоединиться к переговорам по Донбассу после того, как Кулеба сказал, что этого не будет : Страна.ua 13:02
- У Зеленского объяснили, почему США важно присоединиться к переговорам по Донбассу : Obozrevatel 13:01
- Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами : MY.UA 13:01
- У Зеленского хотят, чтобы США ввели новые санкции против России : РБК-Україна 13:01
- У Зеленского попросили США ввести "новый всеобъемлющий режим санкций" : Сегодня.ua 12:47
- В ОП высказались о возможности участия США в переговорах по Донбассу : Bigmir)net Новости 12:39
- 6 марта, 2021, 12:13 В ОПУ заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу : Західна iнформаційна корпорація 12:17
- У Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу : Антирейд 12:11
- Необходимо усилить военное сотрудничество между США и Украиной. Мы должны вместе противостоять гибридной войне, - замглавы ОП Свириденко : Цензор.Нет 12:02
- Юлия Свириденко: Украина и США должны работать вместе для защиты демократии и свободы : PonomarOleg.com 11:20
- Юлия Свириденко: Украина и США должны работать вместе для защиты демократии и свободы : Vector News 10:16
- Ввести новые санкции против "Северного потока-2" Украина призвала США : 7Днів.info 10:06
- Юлия Свириденко: Украина и США должны работать вместе для защиты демократии и свободы : Президент України 10:00
- Украина просит Белый дом о жестких санкциях в отношении "Северного потока-2" : 24 канал 10:00
- Сегодня, 09:15 Киев просит Вашингтон усилить санкции против "Северного потока - 2" : ReplyUA.net 09:42
- Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2" : НикВести 05:09
- У Зеленского призывают США ввести новые всеобъемлющие санкции против России : Украинская народная правда 03:50
- Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2" : FinOboz 03:34
- Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2" : РБК-Україна 01:31