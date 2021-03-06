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Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами

Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами (25)

Укринформ 2021.03.06 13:02
06.03.2021 11:17 Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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2021.03.06 (25)

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