Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами (25)

Укринформ 2021.03.06 13:02

06.03.2021 11:17 Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.