Координировать действия по России и Украине договорились США и ЕС (12)

7Днів.info 2021.03.05 23:06

Сегодня, 22:47 Президент США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились координировать действия в отношении Украины и России. Об этом говорится на сайте Белого дома. Байден выразил поддержку Евросоюза и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.