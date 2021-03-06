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Координировать действия по России и Украине договорились США и ЕС

Координировать действия по России и Украине договорились США и ЕС (12)

7Днів.info 2021.03.05 23:06
Сегодня, 22:47 Президент США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились координировать действия в отношении Украины и России. Об этом говорится на сайте Белого дома. Байден выразил поддержку Евросоюза и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.
УРСУЛА, БАЛКАНЫ, ДЖО, ДЕР, УКРАИНА, ПАНДЕМИЯ, Беларусь, США, Украина, Россия, Крым
2021.03.06 (12)

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