На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с автомобилем полиции: есть погибший (20)

2021.03.06 (20)2021.03.05 (5) →
- Опубликовано видео ДТП с полицией на КПП под Одессой: жертв могло быть больше : Культурометр Одессы 12:19
- Смертельная авария на трассе Одесса - Киев : Odessa.net.ua 12:13
- На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с авто полиции: есть погибший. Фото : РепортерUA 12:12
- 11:55 06/03/2021 На Одесчине - ДТП с авто патрульного: есть жертвы : ГолосUA 12:06
- Под Одессой произошло ДТП с машиной патрульных: погиб один человек : Vgorode.ua 09:46
- Смертельное ДТП с авто полиции под Одессой: жуткий момент попал на видео : РИА Мелитополь 09:28
- Под Одессой произошло серьёзное ДТП с участием авто полиции : Одесса News 09:15
- Под Одессой иномарка влетела в автомобиль полиции: есть жертвы (видео) : NewsWeek 08:07
- 6 Марта, 2021 ДТП с участием патрульного авто в Одесской области: есть погибший и трое пострадавших : Маю право 07:58
- Смертельное ДТП с авто полиции под Одессой: жуткий момент попал на видео : Луганский Радар 07:56
- На трассе Одесса-Киев погиб пассажир Hyundai Sonata, столкнувшегося с Toyota Prius полиции : Украинская народная правда 07:50
- На трассе под Одессой иномарка влетела в авто полиции: есть погибший и пострадавшие : Днепр Час 05:29
- Полицейский таран на трассе Одесса - Киев: есть жертвы : Ukr-Today.com 03:50
- На трассе Киев-Одесса произошло ДТП при участии полицейского авто: один человек погиб : Новое Время 02:02
- На трассе под Одессой ДТП с пострадавшими : Рупор Одессы 01:32
- На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с автомобилем полиции: есть погибший : Укринформ 01:32
- На трассе Одесса-Киев погиб пассажир Hyundai Sonata, столкнувшегося с Toyota Prius полиции : Украина криминальная 01:02
- В ДТП с полицейским авто под Одессой погиб человек : Новости N 00:10
- Под Одессой автомобиль полиции стал участником ДТП. Один человек погиб, трое травмированы : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- Авто патрульной полиции врезалось в Hyundai под Одессой. Есть погибший : Страна.ua 00:02