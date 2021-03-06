На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с автомобилем полиции: есть погибший (20)

Укринформ 2021.03.06 01:32

06.03.2021 00:51 На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с патрульным автомобилем. Один человек погиб. Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальная полиция Одесской области. "В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы", - говорится в сообщении.