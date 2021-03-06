06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ (32)

0532ua.com Полтава 2021.03.06 19:01

В конце 2020 года были высланы российские дипломаты из Франции и французские дипломаты из РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 4 марта Les Echos. Об этом сообщает КОД ЮА Собеседники издания утверждают, что взаимная высылка происходила "в условиях строжайшей секретности". Это произошло после того, как сотрудника экономической службы посольства России в Париже поймали на шпионаже.