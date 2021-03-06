06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ (32)

2021.03.06 (32)2021.03.05 (2) →
- Из-за шпионского скандала Франция и Россия тайно обменялись выдворением дипломатов : ТСН.ua 19:17
- Российского дипломата выслали из Франции за шпионаж : NewsSky.com.ua 19:08
- 06 Март 2021 Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ : 0532ua.com Полтава 19:01
- Россия и Франция в конце 2020 года взаимно выслали дипломатов в условиях секретности : Информационный навигатор 18:42
- Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ : Bigmir)net Новости 18:39
- Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга - СМИ : Гордон 18:36
- СМИ узнали о новом дипломатическом скандале между Россией и Францией : Online.ua 18:15
- РФ и Франция тайно выслали дипломатов, - СМИ : DsNews 18:04
- Франция тайно выслала российского дипломата из-за шпионажа. Кремль ответил зеркально - СМИ : Страна.ua 18:02
- Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов : РБК-Україна 17:31
- Россия и Франция тайно выслали дипломатов друг друга, - СМИ : 112.ua 17:30
- Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ : Українська правда 17:11
- Франция и Россия в декабре тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ : УП Європейська правда 16:32
- Франция и Россия тайно выслали дипломатов из-за шпионажа - СМИ : Gazeta.ua 16:05
- Париж и Москва тайно обменялись высылкой дипломатов : Вибори в Україні та світі 15:16
- Обвинения в шпионаже. Франция тайно выслала российского дипломата, Кремль ответил тем же - СМИ : Новое Время 15:02
- Франция и Россия тайно обменялись высылками дипломатов из-за шпионажа, - СМИ : 24 канал 15:00
- Франция и Россия тайно выслали дипломатов друг друга якобы из-за российского шпиона в посольстве - СМИ : Громадське телебачення 14:36
- 06-Mar-2021 13:47 Франция и Россия обменялись высланными дипломатами : Южная правда 14:19
- СМИ: Париж и Москва секретно "обменялись" высылкой дипломатов : ПрессОрг24 13:40
- РФ и Франция без огласки симметрично выслали дипломатов - СМИ : Lenta.ua 13:38
- Франция и Россия обменялись высылкой дипломатов - СМИ : Крым.Реалии RFE/RL 12:53
- Франция и Россия обменялись высылкой дипломатов - СМИ : Ukr-Today.com 12:50
- СМИ: Париж и Москва секретно "обменялись" высылкой дипломатов : DailyUA 12:25
- Москва и Париж тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ : Народный Корреспондент 12:10
- Париж и Москва обменялись высылкой дипломатов : NewsMir.info 12:08
- Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ : Главред 12:06
- В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов : Наша Газета Луганск 12:05
- СМИ: Париж и Москва секретно "обменялись" высылкой дипломатов : Українські національні новини 12:02
- СМИ узнали о тайной взаимной высылке шпионов России и Франции : Капитал 10:20
- СМИ узнали о тайной взаимной высылке шпионов России и Франции : MY.UA 09:46