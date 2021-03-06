07:09 06.03.2021 Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет (37)

Интерфакс-Україна 2021.03.06 07:15

Украина не обращалась к Москве за помощью в решении конфликта на Донбассе, такого обращения не будет. Киев готов дать отпор на всевозможные сценарии со стороны Москвы на Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад.