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Фокус: Украина

07:09 06.03.2021 Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет (37)

Интерфакс-Україна 2021.03.06 07:15
Украина не обращалась к Москве за помощью в решении конфликта на Донбассе, такого обращения не будет. Киев готов дать отпор на всевозможные сценарии со стороны Москвы на Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад.
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2021.03.06 (37)

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