07:09 06.03.2021 Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет (37)

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- Кравчук послал Россию "к чертовой матери" за Донбасс : Національний комітет по боротьбі з корупцією 12:23
- Кравчук сделал жесткое заявление про Россию: "Готовы набить морду" : Комментарии.UA 11:23
- Кравчук послал Россию "к чертовой матери" за Донбасс : Prioritet.org 11:22
- Кравчук послал Россию "к чертовой матери" за Донбасс : Politica.com.ua 11:19
- Кравчук выдвинул России требование по Донбассу : Винница Реал 11:11
- Кравчук потребовал у Кремля убраться с Донбасса : Винница Реал 10:41
- Кравчук - об агрессии России: Пусть идут к чертовой матери, мы готовы набить морду : Вечерние Вести 09:59
- Кравчук пригрозил России из-за Донбасса: "Идите к чертовой матери" : Вести-UA 09:54
- 06.03.2021 в 09:34 Кравчук послал Россию "к чертовой матери" за Донбасс : InfoResist.org 09:45
- "Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса : From-UA.com 09:35
- "Готовы "набить морду" тем, кто лезет к нам без приглашения": Кравчук рассказал о дальнейшей тактике Украины в ТГК : FinOboz 09:34
- "Идите к чертовой матери": Кравчук послал Путина : Экономика от Пророка 09:32
- "Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса : MY.UA 09:31
- Сегодня, 08:49 "Готовы "набить морду" тем, кто лезет к нам без приглашения": Кравчук рассказал о дальнейшей тактике Украины в ТГК : ReplyUA.net 09:12
- 07:09 06.03.2021 Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет : Интерфакс-Україна 07:15
- Мы готовы "набить морду тем, кто лезет к нам" - Кравчук : Вибори в Україні та світі 06:46
- Кравчук обратился к РФ: "Идите к чертовой матери" : НикВести 06:09
- Кравчук заявил о готовности "набить морду" российским оккупантам: "Уходите к чертовой матери!" : ТСН.ua 06:02
- Мы готовы "набить морду тем, кто лезет к нам" - Кравчук : Ukr-Today.com 04:50
- Мы готовы "набить морду тем, кто лезет к нам" - Кравчук : Bigmir)net Новости 04:09
- Мы готовы "набить морду тем, кто лезет к нам" - Кравчук : MY.UA 03:31
- Мы готовы набить морду: Кравчук резко ответил "миротворцам" из России : 24 канал 03:00
- "Выступайте к чертовой матери", - Кравчук о конфликте с Россией в Донбассе : Ukr-Today.com 01:50
- "Идите к чертовой матери", - Кравчук о конфликте России в Донбассе : ПрессОрг24 01:40
- "Идите к чертовой матери", - Кравчук о конфликте с Россией в Донбассе : ПрессОрг24 01:40
- "Идите к чертовой матери", - Кравчук о конфликте России в Донбассе : DailyUA 01:25
- "Идите вон к чертовой матери" - Кравчук сделал послание Кремлю за Донбасс : ZN,UA 01:17
- Кравчук - об агрессии России: пусть идут к чертовой матери, мы готовы набить морду : Obozrevatel 01:16
- "Идите к чертовой матери", - Кравчук о конфликте с Россией в Донбассе : NewsWeek 01:07
- "Идите к чертовой матери", - Кравчук о конфликте России в Донбассе : Українські національні новини 00:47
- Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт на Донбассе, мы говорим - идите вон к чертовой матери : Новое Время 00:02