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Фокус: Украина

Избиение украинского подростка в Париже: Появились новые подробности о его состоянии (25)

Depo 2021.03.06 13:03
Украинский подросток Юрий Симканич, на которого в январе этого года в Париже напала группа лиц и сильно избила, вышел из больницы Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 6 марта 2021 11:47 Фото: francetvinfo.fr Об этом сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Диамант, информирует Depo.ua со ссылкой на "Укринформ". По ее словам, состояние мальчика улучшается, его выписали из больницы.
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