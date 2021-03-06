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В Польше пассажирский автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП: погибли 6 украинцев

В Польше пассажирский автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП: погибли 6 украинцев (249)

NNS Никополь 2021.03.06 10:23
06.03.2021 В Польше рейсовый автобус "Познань-Херсон" попал в аварию: шестеро украинцев погибли, еще 15 нуждались в госпитализации. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, ДТП произошло неподалеку от города Кашице, передает Громадское, информирует NNS. "Консулы выехали на место происшествия и взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения
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