В Польше пассажирский автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП: погибли 6 украинцев (249)

NNS Никополь 2021.03.06 10:23

06.03.2021 В Польше рейсовый автобус "Познань-Херсон" попал в аварию: шестеро украинцев погибли, еще 15 нуждались в госпитализации. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, ДТП произошло неподалеку от города Кашице, передает Громадское, информирует NNS. "Консулы выехали на место происшествия и взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения