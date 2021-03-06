На Днепропетровщине столкнулись два грузовика: есть погибшие (ФОТО) (21)

DsNews 2021.03.06 12:03

В Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. Один человек погиб, еще двое - пострадали суббота, 06 марта 2021, 11:37 Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает "ДС". ДТП произошло в 5:52 на участке дороги М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка Губиниха Новомосковского района. "Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo FL7 и ГАЗель.