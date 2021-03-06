Превосходит послевоенную: в ВОЗ предупредили о "массовой травме" из-за коронавируса (22)

Сегодня.ua 2021.03.06 18:02

6 марта, 17:47 Виктория Барановская Она больше чем после Второй мировой войны Пандемия коронавируса вызвала "массовую травму" во всем мире, она намного больше чем после Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус передает Xinhua. "Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму.