06.03.2021, 12:32 Донецкая область рискует остаться без тепла: "Нафтогаз" пригрозил отключить газ за долги (30)

В Час Пик 2021.03.06 13:15

Леся Матвеева Донецкая область с 6 марта будет отключена от теплоснабжения. Компания "Нафтогаз Украины" предупредила о прекращении поставок природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. Об этом 6 марта ]]>сообщила]]> пресс-служба "Донецкоблгаза", передает Час Пик. "ПАО "Донецкоблгаз" информирует, что ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного