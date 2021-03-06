Чехия экстрадировала в США двух украинских хакеров, им грозит 20 лет тюрьмы (40)

Еспресо TV 2021.03.06 19:04

6 марта, 2021, 18:17 Чехия выдала США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег Об этом сообщает Радио Прага . По словам представителя Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, в начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников,