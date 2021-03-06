Транзитом в Германию: в порту "Черноморск" задержали сирийцев-нелегалов (33)

- Пограничники под Одессой задержали двух сирийцев, которые приплыли в грузовом прицепе (видео) : Местные вести 19:16
- Пограничники под Одессой задержали двух сирийцев, которые приплыли в грузовом прицепе : Kherson.life 18:56
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- 6 Марта, 2021 В черноморском порту задержали нелегалов, которые прибыли в прицепе фуры : Маю право 17:58
- В Черноморске обнаружили двух сирийцев, которые приплыли в грузовом прицепе : World News 17:27
- В Черноморске на теплоходе задержали нелегалов : УСИ Одесса 17:19
- В порту Черноморска задержали сирийцев-нелегалов : Лента новостей Одессы 17:09
- В порту Черноморска поймали двух нелегалов из Сирии, приплывших в грузовом прицепе : Громадське телебачення 17:06
- Сирийские беженцы спрятались в прицепе на теплоходе, прибывшем в Черноморск (фото) : Одесский Наблюдатель 17:04
- Транзитом в Германию: в порту "Черноморск" задержали сирийцев-нелегалов : УНИАН 17:02
- Транзитом в Германию: в порту "Черноморск" задержали сирийцев-нелегалов : MY.UA 17:01
- Под Одессой задержали двух сирийцев: приплыли из Турции в прицепе грузовика, фото и видео : Апостроф 17:00
- Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба : Всеукраинские вести 16:59
- Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе (видео) : Вечерние Вести 16:59
- Два сирийца приплыли в Украину в грузовом прицепе : Ukr-Today.com 16:50
- Заплатили по $ 6 тысяч за "путешествие": мигранты приплыли в Украину в грузовом прицепе : ТСН.ua 16:47
- В черноморском порту задержали нелегалов, которые прибыли в прицепе фуры : Измаил вечерний 16:46
- Два сирийца приплыли в Украину в грузовом прицепе : Вибори в Україні та світі 16:46
- Сирийцы-нелегалы приплыли в Украину в грузовом прицепе : Главком 16:35
- Два сирийца приплыли в Украину в грузовом прицепе : Bigmir)net Новости 16:09
- Двое сирийских мигрантов хотели попасть в Германию на теплоходе (видео) : NewsMir.info 16:08
- Пограничники задержали нелегалов, которые плыли в грузовом прицепе : Gazeta.ua 16:05
- В порту Черноморска задержали сирийцев-нелегалов, - ФОТО : 048.ua Одесса 16:01
- В Черноморске обнаружили двух сирийцев, приплывших в грузовом прицепе : 112.ua 16:00
- В Черноморске обнаружили двух сирийцев, которые приплыли в грузовом прицепе : TK Media 15:46
- Двое сирийских мигрантов хотели попасть в Германию на теплоходе (видео) : Главное 15:35
- Два сирийца приплыли в Украину в грузовом прицепе : MY.UA 15:31
- Двое сирийцев за $6 тыс. пытались незаконно попасть в Украину, спрятавшись среди груза на теплоходе. Их отправили обратно в Турцию, - Госпогранслужба. ВИДЕО : Цензор.Нет 15:02
- 14:44 06.03.2021 В Черноморске пограничники выявили двух граждан Сирии, приплывших в грузовом прицепе : Интерфакс-Україна 15:00
- 6 марта, 14:19 В черноморском порту задержали нелегалов, которые прибыли в прицепе фуры : Думская.net 14:33
- 06.03.2021 14:10 Сирийские беженцы спрятались в прицепе на теплоходе, прибывшем в Черноморск (фото) : Одессит.ua 14:13