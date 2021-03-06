Транзитом в Германию: в порту "Черноморск" задержали сирийцев-нелегалов (33)

УНИАН 2021.03.06 17:02

16:51, 06.03.21 Иностранцы спрятались в грузовом прицепе, который был на теплоходе, прибывшем из Турции. Каждый из них заплатил за нелегальную поездку по 6 тысяч долларов. В порту "Черноморск" задержали сирийцев-нелегалов / REUTERS В морском порту "Черноморск" (Одесская область) задержали двух сирийцев- нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика. "Иностранцев в морском порту "Черноморск" заметила обзорная группа между