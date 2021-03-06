Коронавирус в Украине: статистика по областям на 6 марта (1)

DsNews 2021.03.06 09:33
Лидерами по распространению коронавируса среди регионов Украины за
последние сутки стали Житомирская и Винницкая области. Следом идут Киев,
Ивано-Франковщина и Закарпатье
суббота, 06 марта 2021, 09:07
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов,
передает "ДС".
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 682 случая;
Винницкая область - 714 случаев;
Волынская область - 195 случаев;
Днепропетровская область - 488 случаев;
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