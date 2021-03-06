Коронавирус в Украине: статистика по областям на 6 марта (1)

DsNews 2021.03.06 09:33

Лидерами по распространению коронавируса среди регионов Украины за последние сутки стали Житомирская и Винницкая области. Следом идут Киев, Ивано-Франковщина и Закарпатье суббота, 06 марта 2021, 09:07 Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "ДС". Количество заболеваний в регионах за сутки: г. Киев - 682 случая; Винницкая область - 714 случаев; Волынская область - 195 случаев; Днепропетровская область - 488 случаев;