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Коронавирус в Украине: статистика по областям на 6 марта

Коронавирус в Украине: статистика по областям на 6 марта (1)

DsNews 2021.03.06 09:33
Лидерами по распространению коронавируса среди регионов Украины за последние сутки стали Житомирская и Винницкая области. Следом идут Киев, Ивано-Франковщина и Закарпатье суббота, 06 марта 2021, 09:07 Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "ДС". Количество заболеваний в регионах за сутки: г. Киев - 682 случая; Винницкая область - 714 случаев; Волынская область - 195 случаев; Днепропетровская область - 488 случаев;
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2021.03.07 (1)

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