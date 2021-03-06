В МИД Словакии отреагировали на вандализм на здании консульства в Харькове (7)

Новое Время 2021.03.06 14:32

6 марта, 14:17 В Харькове неизвестные разрисовали консульство Словакии (Фото: h_saltovka / Telegram) Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с надписями на словацком консульстве в Харькове после неудачной шутки премьера страны об обмене Закарпатья на российскую вакцину Спутник V. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Denik N. "Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют