Снег с дождем и до +5 тепла: погода в Украине 6 марта (1)

Прямий канал 2021.03.06 13:31
11:31, Сегодня
Фото: pixabay
6 марта в Украине ожидается снег с дождем в двух восточных областях.
Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от +1 до +5, но ночью в
нескольких западных, центральных и северных регионах ожидается похолодание
до -6.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, сегодня в Луганской и Донецкой областях будет наблюдаться снег с
дождем.
ПОГОДА, ОСАДОК, ГРАДУС, УКРАИНА, СИНОПТИК, ВЕТЕР, Украина
, Киев
, Одесса
, Донецк
, Луганск