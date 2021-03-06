Снег с дождем и до +5 тепла: погода в Украине 6 марта (1)

Прямий канал 2021.03.06 13:31

11:31, Сегодня Фото: pixabay 6 марта в Украине ожидается снег с дождем в двух восточных областях. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от +1 до +5, но ночью в нескольких западных, центральных и северных регионах ожидается похолодание до -6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, сегодня в Луганской и Донецкой областях будет наблюдаться снег с дождем.