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Снег с дождем и до +5 тепла: погода в Украине 6 марта

Снег с дождем и до +5 тепла: погода в Украине 6 марта (1)

Прямий канал 2021.03.06 13:31
11:31, Сегодня Фото: pixabay 6 марта в Украине ожидается снег с дождем в двух восточных областях. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от +1 до +5, но ночью в нескольких западных, центральных и северных регионах ожидается похолодание до -6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Так, сегодня в Луганской и Донецкой областях будет наблюдаться снег с дождем.
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2021.03.07 (1)

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