06.03.2021, 16:15 Еще один регион Украины оказался в "красной" зоне карантина (2)

В Час Пик 2021.03.06 16:45

Гера Кисмет С понедельника, 8 марта, в "красную" зону карантина попадает еще одна область Украины. В "оранжевую" зону карантина попадает Киев. Об этом свидетельствует ]]>новый перечень зон адаптивного карантина]]>, который обнародовало Министерство здравоохранения, передает Час Пик. В субботу на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято