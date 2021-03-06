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Фокус: Украина

06.03.2021, 16:15 Еще один регион Украины оказался в "красной" зоне карантина

06.03.2021, 16:15 Еще один регион Украины оказался в "красной" зоне карантина (2)

В Час Пик 2021.03.06 16:45
Гера Кисмет С понедельника, 8 марта, в "красную" зону карантина попадает еще одна область Украины. В "оранжевую" зону карантина попадает Киев. Об этом свидетельствует ]]>новый перечень зон адаптивного карантина]]>, который обнародовало Министерство здравоохранения, передает Час Пик. В субботу на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято
ЗОНА, КАРАНТИН, КОЙКА, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ, КИЕВ, КИСЛОРОД, Ляшко, Ужгород, Киев, Украина, Ивано-Франковск, Житомир, Одесса, Винница, Ровно, Львов, Донецк
2021.03.07 (2)

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