06.03.2021, 16:15 Еще один регион Украины оказался в "красной" зоне карантина (2)

В Час Пик 2021.03.06 16:45
Гера Кисмет
С понедельника, 8 марта, в "красную" зону карантина попадает еще одна
область Украины. В "оранжевую" зону карантина попадает Киев.
Об этом свидетельствует ]]>новый перечень зон адаптивного карантина]]>,
который обнародовало Министерство здравоохранения, передает Час Пик.
В субботу на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято
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