С начала вакцинации в Украине получили прививки от коронавируса только 17 тысяч человек (60)

Парламент.UA 2021.03.07 21:10

За минувшие сутки привито 1279 человек Автор: Валерия Пепеля 7 марта, 20:20 В Украине с начала кампании вакцинации привито 17037 человек. Об этом сообщил телеграмм-канал Коронавирус-инфо. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Днепропетровская область - 50 прививок; Донецкая область - 470 прививок; Закарпатская область - 30 прививок; Запорожская область - 30 прививок; Киевская область - 110 прививок;

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