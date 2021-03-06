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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе (1)

Слово і Діло 2021.03.06 08:43
6 марта 2021, 08:21 В субботу, 5 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. С начала суток 6 марта нарушений перемирия не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС утром 6 марта. Так, вчера возле населенного пункта Пески оккупанты открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и
ГРАНАТОМЕТ, ОБСТРЕЛ, ОГОНЬ, ПУЛЕМЕТ, ОККУПАНТ, ДОНБАСС, Украина, Россия
2021.03.07 (1)

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