В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе (1)

Слово і Діло 2021.03.06 08:43

6 марта 2021, 08:21 В субботу, 5 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. С начала суток 6 марта нарушений перемирия не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС утром 6 марта. Так, вчера возле населенного пункта Пески оккупанты открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и