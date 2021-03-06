В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе (1)

Слово і Діло 2021.03.06 08:43
6 марта 2021, 08:21
В субботу, 5 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на
Донбассе, один боец ранен. С начала суток 6 марта нарушений перемирия не
зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр ООС утром 6 марта.
Так, вчера возле населенного пункта Пески оккупанты открывали неприцельный
огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Захватчики осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и
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