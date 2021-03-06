В Киеве пока не вводят красную карантинную зону - Ляшко (1)

Парламент.UA 2021.03.06 19:10

В столице до сих пор оранжевая зона Автор: Ирина Мещерякова 6 марта, 18:38 Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве пока нет причин вводить ограничения "красной" зоны. Об этом он рассказал во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил, передает пресс-служба правительства. По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для