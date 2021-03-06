В Киеве пока не вводят красную карантинную зону - Ляшко (1)

Парламент.UA 2021.03.06 19:10
В столице до сих пор оранжевая зона
Автор: Ирина Мещерякова
6 марта, 18:38
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Киеве пока нет причин
вводить ограничения "красной" зоны.
Об этом он рассказал во время заседания государственной комиссии по
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
заявил, передает пресс-служба правительства.
По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для
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