Биатлон: Детьё выиграл спринте Кубка мира, Пидручный - пятнадцатый (2)

MY.UA 2021.03.06 18:16

6 марта, 16:06 Олимпийский чемпион из Франции Симон Детьё стал в субботу победителем спринтерской гонки на 10 км восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове- Место (Чехия). Француз показал время 22 минуты 56,0 секунды и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, передает Укринформ. Вторым был швед Себастьян Самуэльссон (2,4 секунды отставания; 0 промахов), третьим - Пайффер из Германии (+4,4; 0).