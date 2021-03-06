Биатлон: Детьё выиграл спринте Кубка мира, Пидручный - пятнадцатый (2)

MY.UA 2021.03.06 18:16
6 марта, 16:06
Олимпийский чемпион из Франции Симон Детьё стал в субботу победителем
спринтерской гонки на 10 км восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-
Место (Чехия).
Француз показал время 22 минуты 56,0 секунды и не допустил ни одного
промаха на огневых рубежах, передает Укринформ.
Вторым был швед Себастьян Самуэльссон (2,4 секунды отставания; 0 промахов),
третьим - Пайффер из Германии (+4,4; 0).
СПРИНТ, КУБОК, МИР, БИАТЛОН, ДЖИМ, ПРОМАХ, Джима
, Меркушин
, Блашко
, Пидгрушная
, Прима
, Цымбал
, Тищенко
, Дудченко
, Пидручный
, Семеренко
, Украина
, Чехия
, Норвегия
, Франция