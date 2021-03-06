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Биатлон: Детьё выиграл спринте Кубка мира, Пидручный - пятнадцатый

Биатлон: Детьё выиграл спринте Кубка мира, Пидручный - пятнадцатый (2)

MY.UA 2021.03.06 18:16
6 марта, 16:06 Олимпийский чемпион из Франции Симон Детьё стал в субботу победителем спринтерской гонки на 10 км восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове- Место (Чехия). Француз показал время 22 минуты 56,0 секунды и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, передает Укринформ. Вторым был швед Себастьян Самуэльссон (2,4 секунды отставания; 0 промахов), третьим - Пайффер из Германии (+4,4; 0).
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2021.03.07 (2)

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