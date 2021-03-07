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Украинцам рассказали о цене на цветы перед 8 марта

Украинцам рассказали о цене на цветы перед 8 марта (1)

Хвиля 2021.03.06 23:36
Стоимость праздничных букет в Украине неуклонно растет "Хвиля" 06.03.2021 23:30:00 Стоимость цветов в Украине Украине предстоит пережить настоящий бум на покупку цветов - приближается восьмое марта. Об этом сообщает портал "Хвиля". Традиционно восьмое марта может соперничать только в четырнадцатым февраля в качестве праздника, во время которого из магазинов и специальных раскладок, торгующих букетами, сметают практически все цветы.
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2021.03.07 (1)

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