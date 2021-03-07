Украинцам рассказали о цене на цветы перед 8 марта (1)

Хвиля 2021.03.06 23:36
Стоимость праздничных букет в Украине неуклонно растет
"Хвиля" 06.03.2021 23:30:00
Стоимость цветов в Украине
Украине предстоит пережить настоящий бум на покупку цветов - приближается
восьмое марта.
Об этом сообщает портал "Хвиля".
Традиционно восьмое марта может соперничать только в четырнадцатым февраля
в качестве праздника, во время которого из магазинов и специальных
раскладок, торгующих букетами, сметают практически все цветы.
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