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Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем

Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем (1)

NewsMir.info 2021.03.06 17:08
сегодня 16:50 Папа Франциск в субботу провел историческую встречу с высшим шиитским священнослужителем Ирака Али ас-Систани, призвав к сосуществованию в стране, охваченной насилием. "Встреча прошла в священном городе Наджаф во время рискованного турне Франциска по Ираку и была первой встречей Папы с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Папа
ПАПА, ИРАК, ФРАНЦИСК, РИМСКИЙ, ПОНТИФИК, ШИИТ, Ирак, Франция
2021.03.07 (1)

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