Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем (1)

NewsMir.info 2021.03.06 17:08

сегодня 16:50 Папа Франциск в субботу провел историческую встречу с высшим шиитским священнослужителем Ирака Али ас-Систани, призвав к сосуществованию в стране, охваченной насилием. "Встреча прошла в священном городе Наджаф во время рискованного турне Франциска по Ираку и была первой встречей Папы с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Папа