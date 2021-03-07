Папа Римский провел историческую встречу с шиитским священнослужителем (1)

NewsMir.info 2021.03.06 17:08
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Папа Франциск в субботу провел историческую встречу с высшим шиитским
священнослужителем Ирака Али ас-Систани, призвав к сосуществованию в
стране, охваченной насилием.
"Встреча прошла в священном городе Наджаф во время рискованного турне
Франциска по Ираку и была первой встречей Папы с таким высокопоставленным
шиитским священнослужителем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи, которая длилась около 45 минут, Папа
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, Франция