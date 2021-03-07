Швейцария вынесла на референдум законность паранджи (32)

Главное 2021.03.07 15:35

7 марта 2021 15:07 В Швейцарии проходит референдум о запрете скрывать лицо в общественных местах. Об этом сообщает AFP. Граждане голосуют по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах. Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоит в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или