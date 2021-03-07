Швейцария вынесла на референдум законность паранджи (32)

- 07.03.2021 В Швейцарии проводят референдум о законности никаба : ОРД-02 19:07
- Швейцарцы поддержали запрет ношения паранджи: предварительные результаты референдума : 24 канал 19:00
- В Швейцарии на референдуме утвердили запрет скрывать лицо в общественных местах : РБК-Україна 18:46
- В Швейцарии введут запрет на паранджу : FaceNews 18:45
- В Швейцарии предложили запретить одежду, закрывающую лицо : NewsOne 18:39
- Жители Швейцарии на референдуме поддержали запрет на одежду, закрывающую лицо : Украина криминальная 18:02
- 07 марта 2021, воскресенье, 17:18 В Швейцарии на референдуме решают, можно ли на улице закрывать лицо : Українські Новини 17:45
- В Швейцарии произошли изменения в Конституции : MIGnews.com.ua 17:38
- Швейцарцы поддержали на референдуме запрет ношения паранджи в общественных местах - опрос : Громадське телебачення 17:36
- В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах : Шиповник.ua 17:36
- В Швейцарии мусульманкам хотят запретить носить паранджу и никаб : APnews.com.ua 17:31
- Швейцария проводит референдум о запрете паранжи : Вечерний Николаев 17:24
- Швейцарцы на референдуме решают, запретить ли в стране ношение паранджи : НикВести 17:09
- Жители Швейцарии поддержали запрет на одежду, закрывающую лицо : MY.UA 17:01
- Жители Швейцарии поддержали запрет на одежду, закрывающую лицо : УНИАН 16:47
- В Швейцарии хотят запретить ношение паранджи : ПрессОрг24 16:40
- В Швейцарии проводят референдум о законности никаба : Bigmir)net Новости 16:39
- В Швейцарии могут запретить носить паранджу: проводят референдум : 24 канал 16:30
- В Швейцарии хотят запретить ношение паранджи : DailyUA 16:24
- В Швейцарии хотят запретить одежду, закрывающую лицо : Сегодня.ua 16:17
- В Швейцарии проходит референдум о запрете паранджи : 112.ua 16:00
- В Швейцарии проходит референдум относительно ношения паранджи: большинство - за запрет : Новое Время 15:47
- Швейцария вынесла на референдум законность паранджи : Главное 15:35
- В Швейцарии хотят запретить ношение паранджи : Українські національні новини 15:32
- В Швейцарии стартовал референдум по вопросу законности ношения паранджи : Lenta.ua 15:08
- В Швейцарии начался референдум о запрете в общественных местах одежды, закрывающей лицо : Бабель 14:45
- Швейцарцы на референдуме решают, запрещать ли покрывать лицо : Українська правда 14:11
- В Швейцарии могут запретить скрывать лицо в общественных местах : РБК-Україна 14:01
- В Швейцарии стартовал референдум о запрете ношения одежды, скрывающей лицо : УНИАН 13:47
- Швейцарцы на референдуме решают, запрещать ли покрывать лицо : УП Європейська правда 13:32