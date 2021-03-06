На Прикарпатье задержали вандалов, которые обезглавили памятник Шевченко: фото (1)

Апостроф 2021.03.06 16:00

суббота, 06 марта 2021, 15:57 В селе Подпечеры на Тисменщине, что в Ивано-Франковской области, в пятницу, 5 марта, вандалы отрезали голову памятнику Тараса Шевченко, который установлен у местного Дома культуры Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook. Глава Ивано-Франковска с возмущением заметил, что вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения Кобзаря.