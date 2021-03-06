На Прикарпатье задержали вандалов, которые обезглавили памятник Шевченко: фото (1)

Апостроф 2021.03.06 16:00
суббота, 06 марта 2021, 15:57
В селе Подпечеры на Тисменщине, что в Ивано-Франковской области, в пятницу,
5 марта, вандалы отрезали голову памятнику Тараса Шевченко, который
установлен у местного Дома культуры
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на
своей странице в Facebook.
Глава Ивано-Франковска с возмущением заметил, что вандалы "приурочили" свои
действия ко дню рождения Кобзаря.
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, Марцинкив
, Ивано-Франковск
, Украина
, Львов