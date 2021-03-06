"Манчестер Сити" готов платить Зинченко 100 тыс. евро в неделю, чтобы он остался в команде (1)

Інсайдер Житомира 2021.03.06 11:43
2021-03-06, 11:37
"Манчестер Сити" не хочет отпускать украинского защитника Александра
Зинченко и готовит для него улучшенный контракт.
Об этом сообщает Claret and Hugh.
По информации источника, за украинцем пристально "Вест Хэм", но "горожане"
намерены удержать Зинченко, который в этом сезоне впечатляет своей игрой.
Сообщается, что "Манчестер Сити" готовит для украинца новый пятилетний
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