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Фокус: Украина

"Манчестер Сити" готов платить Зинченко 100 тыс. евро в неделю, чтобы он остался в команде (1)

Інсайдер Житомира 2021.03.06 11:43
2021-03-06, 11:37 "Манчестер Сити" не хочет отпускать украинского защитника Александра Зинченко и готовит для него улучшенный контракт. Об этом сообщает Claret and Hugh. По информации источника, за украинцем пристально "Вест Хэм", но "горожане" намерены удержать Зинченко, который в этом сезоне впечатляет своей игрой. Сообщается, что "Манчестер Сити" готовит для украинца новый пятилетний
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2021.03.07 (1)

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