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Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике"

Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике" (19)

Цензор.Нет 2021.03.07 13:02
Российская федерация и Беларусь планируют в марте текущего года провести совместные учения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Подчеркивается, что на полигоне "Поливно" в Ульяновской области и полигоне "Осиповичский" в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.
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