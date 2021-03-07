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В Беларуси возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков

В Беларуси возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков (1)

Капитал 2021.03.06 09:20
06.03.2021 / 08:47 Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывших силовиков - представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается на сайте ведомства. В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и следователе Игоре Лобане. "Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали
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2021.03.07 (1)

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