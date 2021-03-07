В Беларуси возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков (1)

Капитал 2021.03.06 09:20

06.03.2021 / 08:47 Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывших силовиков - представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается на сайте ведомства. В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и следователе Игоре Лобане. "Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали