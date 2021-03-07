В Беларуси возбудили дело против не поддержавших Лукашенко силовиков (1)

Капитал 2021.03.06 09:20
06.03.2021 / 08:47
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывших
силовиков - представителей организации BYPOL, покинувших страну, сообщается
на сайте ведомства.
В частности, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике и
следователе Игоре Лобане.
"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для
нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали
ВРАЖДА, БЕЛАРУСЬ, ДЕЛО, РАЗЖИГАНИЕ, СЛУШАТЕЛЬ, НАГНЕТАНИЕ, Лобан
, Талерчик
, Бондаренко
, Талерчике
, BYPOL
, Беларусь
, Минск