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"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на Закарпатье: названа дата (22)

УНИАН 2021.03.07 11:17
11:04, 07.03.21 Кроме того, с введением в регионе усиленного карантина будет ограничена высадка-посадка пассажиров. До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье по железной дороге / фото УНИАН Владимир Гонтар "Укрзализныця" с 8 марта приостанавливает продажу билетов на Закарпатье и одновременно с введением в регионе усиленного карантина ограничит высадку- посадку пассажиров.
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2021.03.07 (22)

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