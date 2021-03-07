"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на Закарпатье: названа дата (22)

УНИАН 2021.03.07 11:17

11:04, 07.03.21 Кроме того, с введением в регионе усиленного карантина будет ограничена высадка-посадка пассажиров. До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье по железной дороге / фото УНИАН Владимир Гонтар "Укрзализныця" с 8 марта приостанавливает продажу билетов на Закарпатье и одновременно с введением в регионе усиленного карантина ограничит высадку- посадку пассажиров.