"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на Закарпатье: названа дата (22)

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- 07-Mar-2021 09:54 УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье : Южная правда 11:19
- "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на Закарпатье: названа дата : УНИАН 11:17
- 7 марта, 2021, 11:03 "Укрзализныця" останавливает продажу билетов на "красное" Закарпатье : Західна iнформаційна корпорація 11:17
- "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Закарпатье. Уже четвертая область окажется в "красной" зоне : Громадське телебачення 11:06
- Март, 07 в 10:39 УЗ приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Закарпатской области - дата : ICTV Факти 11:06
- Укрзализныця приостанавливает сообщения с Закарпатьем : Gazeta.ua 11:05
- "Укрзализныця" прекращает продажу билетов на поезда в Закарпатье и ограничивает посадку и высадку пассажиров в регионе : 112.ua 11:00
- С 8 марта поездка на выходные дни в Карпаты поездом для жителей Донбасса отменяется: причина : Восточный Вариант 10:45
- Красная зона: Укрзализныця ограничит высадку и посадку пассажиров на Закарпатье : ПрессОрг24 10:40
- Укрзализныця останавливает продажу билетов на "красное" Закарпатье : Укринформ 10:32
- УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье : DailyUA 10:25
- Красная зона: Укрзализныця ограничит высадку и посадку пассажиров на Закарпатье : DailyUA 10:24
- Красная зона: Укрзализныця ограничит высадку и посадку пассажиров на Закарпатье : Українські національні новини 09:47
- "Укрзализныця" ограничивает продажу билетов на Закарпатье : Слово і Діло 09:43
- В Закарпатье с 8 марта пассажиры не смогут въехать/выехать по железной дороге : UA-Reporter.com 09:14
- УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье : Вибори в Україні та світі 07:46
- УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье : Bigmir)net Новости 05:09
- УЗ ограничивает продажу билетов на Закарпатье : MY.UA 04:31
- Укрзализныця ограничивает сообщения с Закарпатьем: на какой период : 24 канал 02:30
- "Укрзализныця" вводит ограничения в движении на Закарпатье, попавшем в "красную" карантинную зону : Цензор.Нет 01:32