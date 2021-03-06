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Сегодня 13:00 Полицейская Toyota попала в ДТП под Одессой - есть погибший и пострадавшие

Сегодня 13:00 Полицейская Toyota попала в ДТП под Одессой - есть погибший и пострадавшие (1)

Таймер Одесса 2021.03.06 13:45
Вечером 5 марта автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с Hyundai Sonata возле контрольного пункта "Дачное" на трассе Одесса - Киев. В результате аварии, по информации правоохранителей, погиб пассажир иномарки Hyundai, а водитель и ещё двое пассажиров той же машины получили травмы. "Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации инцидента", - сообщили в одесском полицейском главке.
ОДЕССА, ПАССАЖИР, АВТОМОБИЛЬ, HYUNDAI, АВАРИЯ, ВОДИТЕЛЬ, Одесса, Киев
2021.03.07 (1)

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