Сегодня 13:00 Полицейская Toyota попала в ДТП под Одессой - есть погибший и пострадавшие (1)

Таймер Одесса 2021.03.06 13:45
Вечером 5 марта автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с
Hyundai Sonata возле контрольного пункта "Дачное" на трассе Одесса - Киев.
В результате аварии, по информации правоохранителей, погиб пассажир
иномарки Hyundai, а водитель и ещё двое пассажиров той же машины получили
травмы.
"Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о правовой
квалификации инцидента", - сообщили в одесском полицейском главке.
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, Киев