Сегодня 13:00 Полицейская Toyota попала в ДТП под Одессой - есть погибший и пострадавшие (1)

Таймер Одесса 2021.03.06 13:45

Вечером 5 марта автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с Hyundai Sonata возле контрольного пункта "Дачное" на трассе Одесса - Киев. В результате аварии, по информации правоохранителей, погиб пассажир иномарки Hyundai, а водитель и ещё двое пассажиров той же машины получили травмы. "Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации инцидента", - сообщили в одесском полицейском главке.